В Зеленоградске задержали вандалов, исписавших тротуары рекламой казино (видео)

В Зеленоградске задержали вандалов, исписавших тротуары рекламой казино (видео)
Скриншот видео со страницы главы администрации Зеленоградского муниципального округа Сергея Кошевого в соцсети "ВКонтакте"
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Вандалов, исписавших рекламой онлайн-казино тротуары в Зеленоградске 21 июня, задержали. Молодые люди признали свою вину. Об этом сообщил глава администрации Зеленоградского муниципального округа Сергей Кошевой на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Нанесли около ста трафаретов, получили около 25 тысяч», — признался один из вандалов на видеозаписи, прикреплённой к сообщению. «Данные действия были зафиксированы операторами аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“, которые установили маршрут вандалов, подготовили фото с их лицами и передали в ОМВД с видео доказательствами нарушения закона. Также сотрудники „Безопасного города“ внесли изображения молодых людей в модуль комплекса по распознаванию лиц», — рассказал Кошевой.

Аэрозольная краска, нанесённая по трафарету, появилась на улицах Саратовской, Расковой, Окружной, Железнодорожной, Балтийской, Герцена, Потёмкна, Ткаченко и Ленина.

Администрация Зеленоградска установила более 150 камер, которые записывают происходящее в городе. За ними круглосуточно следят 2 оператора службы «Безопасный город», напомнил глава администрации муниципалитета.

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