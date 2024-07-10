СК возбуждает уголовное дело по факту травмирования младенца из-за самокатчиков

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования младенца, находившегося в коляске, в результате наезда двух подростков на электросамокате в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

8 июля в Калининграде двое подростков 10 и 14 лет, передвигавшихся на одном электросамокате, допустили наезд на местную жительницу и коляску, в которой находилась трехмесячная девочка. В результате происшествия младенец и 10-летний мальчик получили травмы. В СУ СК России по Калининградской области проводится процессуальная проверка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.