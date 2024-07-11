В Васильково погиб 11-летний мальчик, выпавший из окна

Следователи регионального управления СКР проверяют обстоятельства гибели ребёнка, выпавшего из окна в поселке Васильково. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В четверг днём в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что из окна квартиры на 9 этаже одного из домов на улице Шатурской выпал 11-летний мальчик. Очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь, однако смерть ребёнка наступила до приезда медиков. По предварительным данным, родители ребёнка отсутствовали, мальчик находился дома один.

По факту гибели ребенка проводится процессуальная проверка. Следствием детально устанавливаются все обстоятельства, при которых стало возможным произошедшее. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне в результате падения из окна погибла полуторагодовалая девочка в Знаменске. Еще один ребенок пострадал, выпав из окна в Прибрежном.