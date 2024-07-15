В Балтийском округе утонул 23-летний турист из Краснодарского края

14 июля в Балтийском море утонул 23-летний житель Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.



«По предварительным данным, мужчина пошел купаться на необорудованном пляже, после чего на глазах у друзей его стало уносить в море, прибывшие спасатели извлекли его из воды без признаков жизни», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружили. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в следственном управлении.