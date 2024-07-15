В Зеленоградском районе авто врезалось в автобус с детьми, есть пострадавшие

В Зеленоградском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, перевозившего детей. Установление обстоятельств аварии находится на контроле прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что в понедельник, 15 июля, в 8.20 на автодороге Романово-Калининград вблизи поселка Волошино водитель автомобиля «Киа» выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автобусом «ПАЗ», перевозившим детей в школьный лагерь. В результате ДТП есть пострадавшие. На месте происшествия работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель прокурора Зеленоградского района.

На контроле прокуратуры находится установление всех обстоятельств происшествия. Прокуратурой Зеленоградского района организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению правил перевозки детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.