Дети не пострадали в ДТП со школьным автобусом в Зеленоградском районе

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В школьном автобусе, попавшем в понедельник утром в ДТП на автодороге Романово-Калининград вблизи поселка Волошино, находились десять детей, водитель и сопровождающая. Среди них пострадавших нет, сообщил «Новому Калининграду» источник в экстренных службах. Водитель легкового автомобиля доставлена в больницу.

ДТП произошло на участке дороги при следовании от п. Волошино до поворота на п. Откосово. Водитель автомобиля «Киа», следовавшего по встречной полосе, совершил столкновение с левым колесом школьного автобуса. Автомобиль развернуло и отбросило на обочину дороги. Школьный автобус остался на дороге. В школьном автобусе находилось десять детей. Врачи скорой помощи осмотрели их, восемь были отправлены на обследование в Детскую областную больницу, двое переданы родителям. После медицинского обследования все дети были отпущены домой, они не пострадали. Водитель автомобиля «Киа» отправлена в БСМП.

Ранее пресс-служба прокуратуры сообщила, что В Зеленоградском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, перевозившего детей в школьный лагерь.



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