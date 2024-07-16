МЧС: пенсионерка заблудилась в лесу под Правдинском и провела там почти неделю

МЧС: пенсионерка заблудилась в лесу под Правдинском и провела там почти неделю
Фото пресс-службы регионального управления МЧС
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Калининградской области нашли пожилую женщину, которая заблудилась в лесу и провела там почти неделю. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Как выяснилось, в среду, 10 июля, 79-летняя женщина с 40-летним сыном заблудились в лесу у поселка Ельники. Вечером того же дня она позвонила соседке и попросила о помощи. Однако о происшествии в экстренные службы сообщили только на следующий день. Поиски шли беспрерывно 6 дней. Сегодня утром грибник случайно обнаружил пожилую женщину в тяжелом состоянии в районе Правдинского полигона и сразу позвонил спасателям.

Прибывшие сотрудники МЧС оказали женщине первую помощь и на носилках доставили к машине скорой помощи. Поиски сына пострадавшей продолжаются. По словам женщины, они разминулись, когда тот отправился за водой. Также пенсионерка сообщила, что мимо проходили и другие грибники, но сил просить помощи у нее не было.

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