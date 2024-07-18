«Разбиты два стекла»: в центре Калининграда обстреляли автобус с пассажирами

«Разбиты два стекла»: в центре Калининграда обстреляли автобус с пассажирами
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В центре Калининграда в среду, 17 июля, неизвестные обстреляли пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 25. О подробностях происшествия «Новому Калининграду» рассказал руководитель транспортного предприятия «Вест Лайн» Сергей Макаров.

«Все произошло вчера где-то в районе 16 или 17 часов на Ленинском проспекте, буквально напротив ТЦ „Меркурий“, то есть это самый центр, — пояснил Макаров. — Что за оружие было у стрелявших, мне тяжело сказать, но разбиты два стекла. На место полицию сразу вызвали. Не могу сказать, кто именно звонил первым, водитель или пассажиры. Пока что проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия».

В пресс-службе УМВД по Калининградской области «Новому Калининграду» подтвердили факт обращения в полицию по поводу стрельбы, но подробностей расследования не сообщили. Известно только, что стрелявший до сих пор не задержан.

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