Бастрыкин поручил взять под контроль дело о стрельбе в центре Калининграда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять под контроль дело о противоправных действиях гражданина в отношении жителей Калининграда. Как сообщает телеграм-канал регионального СК, таким образом Бастрыкин отреагировал на размещенное в комментариях на странице его приёмной «ВКонтакте» видеообращение участника СВО.



Заявитель сообщил, что органы внутренних дело долгое время не привлекают к ответственности мужчину, «который систематически совершает противоправные действия в отношении жителей Калининграда». «В марте текущего года фигурант, находясь в центре города, произвел выстрелы из пистолета, угрожая гражданам физической расправой. Отмечается, что у злоумышленника был сообщник, который после инцидента забрал гильзы», — сообщает телеграм-канал регионального СК.

Бастрыкин поручил руководству управления принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство следователей. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.