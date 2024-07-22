Прокурор просит обратить в доход государства квартиры депутата из Светлого

Прокурор Светлого обратился в суд с исковым заявлением к депутату Окружного совета с требованием обратить в доход государства имущество на общую сумму 11 750 000 рублей. Как сообщает телеграм-канал областного суда, народный избранник не предоставил сведения о законности доходов, на которые его матерью-пенсионеркой были приобретена недвижимость.

В иске указано, что нарушение было выявлено в ходе проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Прокуратура установила, что один из депутатов Окружного совета Светлого скрыл факт приобретения двух квартир и парковочного места в Калининграде.

«Имущество было приобретено матерью ответчика, однако она являлась неработающим пенсионером, а вскоре после приобретения передала имущество ответчику по договорам дарения, — сообщили в суде. — Таким образом, вопреки требованиям федерального законодательства ответчик скрыл приобретенное имущество, не представил информацию об источнике происхождения денежных средств, за счет которых он и его мать совершили расходы, значительно превышающие доходы».

Прокурор просит обратить в доход Российской Федерации недвижимое имущество, находящееся в собственности ответчика.