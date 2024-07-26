Экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков задержан и арестован в Москве

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В Москве арестован бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Как уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, он был задержан в рамках уголовного дела о коррупции и помещен в ФКУ СИЗО-2, пишет «Интерфакс».

В ведомстве не уточнили подробности, отметив, что «проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности».

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по сентябрь 2022 года, в 2016 году ему было присвоено звание Героя РФ. Он много лет отвечал за тыл Вооруженных сил, руководил системой материально-технического обеспечения, деятельностью по организации обеспечения войск вооружением, военной техникой и материальными средствами, их хранения, эксплуатации, модернизации, ремонта и утилизации, воинских перевозок.

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