В ДТП в Полесском районе пострадал ребёнок

В ДТП в Полесском районе пострадал ребёнок
Скриншот видео пресс-службы регионального управления ГАИ
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Вечером 26 июля на 18 километре автодороги А 216 «Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой» Полесского района произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 26.07.2024 года в 19 часов 30 минут на 18 км +500 м автодороги А 216 „Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой“ Полесского района водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем „Мерседес“, неправильно выбрал безопасный скоростной режим, совершил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем „Шкода“ под управлением водителя 1987 года рождения», — говорится в сообщении.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля «Шкода» получил травмы. Автомобиль скорой медицинской помощи доставил ребёнка с места аварии в Детскую областную больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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