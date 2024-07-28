На Куршской косе из-за циклона Кирсти на трассу упало не менее пяти деревьев (фото)

В национальном парке «Куршская коса» циклон Кирсти повалил не менее пяти деревьев на проезжую часть. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе нацпарка.



«Упало пять деревьев и не менее 10 крупных веток, — сообщила „Новому Калининграду“ пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова. — Пока это предварительная информация, так как у нас дежурит несколько групп, все в данный момент работают».

Как сообщали ранее эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», в воскресенье Калининград и запад региона оказались в «голове» циклона, из-за чего местами наблюдались интенсивные обложные осадки и градиентный ветер. «Восток и север региона — все ещё перед холодным фронтом, однако в ближайшее время сильные осадки и ветер настигнет и восток, — сообщали эксперты в районе четырех часов дня. — Примечательно, что циклон Кирсти зародился вдоль фронтального раздела воздушных масс над западом Европы (Германия, Франция) и будет иметь „взрывные“ темпы углубления, вовсе не характерные для летнего сезона».

Фото: пресс-служба нацпарка Куршская коса

В Прибалтике за предстоящие сутки, согласно метеомоделям, на которые ссылается паблик, может выпасть до 100 и более мм осадков (более месячной нормы июля).