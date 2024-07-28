В Калининградской области циклон Кирсти обесточил несколько муниципалитетов

В Калининградской области циклон Кирсти обесточил несколько муниципалитетов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области днем в воскресенье, 28 июля, из-за циклона Кирсти без света остались несколько муниципалитетов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил главный специалист дирекции по связям с общественностью «Россети Янтарь» Вячеслав Грудин.

«Были отключения в Зеленоградском, Гурьевском и других районах, — сообщил Грудин. — Большую часть потребителей на данный момент запитали. Причина отключений — проходящий по области циклон».

Грудин уточнил, что потребители поселков Петрово, Холмогоровка, Откосово и Куликово, из которых было больше всего жалоб в социальных сетях, в настоящий момент запитаны.

Ранее сообщалось, что на Куршской косе циклон повалил не менее пяти деревьев на проезжую часть.

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