В Калининградской области циклон Кирсти обесточил несколько муниципалитетов

В Калининградской области днем в воскресенье, 28 июля, из-за циклона Кирсти без света остались несколько муниципалитетов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил главный специалист дирекции по связям с общественностью «Россети Янтарь» Вячеслав Грудин.



«Были отключения в Зеленоградском, Гурьевском и других районах, — сообщил Грудин. — Большую часть потребителей на данный момент запитали. Причина отключений — проходящий по области циклон».

Грудин уточнил, что потребители поселков Петрово, Холмогоровка, Откосово и Куликово, из которых было больше всего жалоб в социальных сетях, в настоящий момент запитаны.