На Балтийской косе из-за шторма остаются десятки машин с туристами (фото)

На Балтийской косе с воскресенья, 28 июля, остаются десятки автомобилей с туристами, которые не могут вернуться на «большую землю» из-за шторма.



О том, что на паром с вечера воскресенья выстроились сразу три очереди, пишут сами пострадавшие в сообществе «Типичный Балтийск».

Впрочем, большая часть комментаторов считает, что прогноз погоды был верным, и выезжать на косу перед штормом не стоило. Этой же позиции придерживаются и местные власти.

«Вчера паром вывозил всех до 13:40, — сообщил „Новому Калининграду“ глава администрации округа Сергей Мельников. — На последнем рейсе было 18 машин из 24 возможных (такая вместимость у парома) . А сегодня по погоде стоим, всех лично предупреждали. К каждой машине подходили и говорили, что может случиться. Сегодня ураган вообще. И кто будет возить? Никто, конечно, — переправа не работает».

Мельников добавил, что если отдыхающие сумели найти, где переночевать до шторма, то смогут сделать это и сейчас.

«Они там же разместятся, где и размещались. В чем тут проблема?» — добавил Мельников.