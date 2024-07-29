Сотрудник администрации Зеленоградска зарабатывал на незаконной сдаче жилья

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Прокуратура Зеленоградского района требует уволить сотрудника администрации муниципалитета за незаконную сдачу в аренду жилья. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что с 2022 года консультант одного из отделов администрации Зеленоградского муниципального округа на сервисе онлайн-бронирования размещал объявление о посуточном предоставлении в аренду принадлежащей ему квартиры. С мая 2022 года по июль 2024 года указанная квартира бронировалась более 20 раз», — говорится в сообщении.

При этом в силу требований закона муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью.

Доход сотрудника администрации от сдачи жилья превысил 985 тыс. рублей, при этом муниципальный служащий не указал его в справках о доходах.

В связи с этим прокурор района внес представление главе администрации Зеленоградского муниципального округа с требованием об увольнении муниципального служащего, которое находится на рассмотрении.

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