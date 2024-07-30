В Правдинске подросток без водительских прав на мотоцикле врезался в машину

16-летний подросток сел на мотоцикл без водительских прав и совершил наезд на припаркованный автомобиль. ДТП произошло в Правдинске 29 июля, сообщил телеграм-канал ГИБДД Калининградской области.

«Водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на припаркованный автомобиль „Audi“», — рассказали в ГИБДД. Нарушение, повлекшее возникновение ДТП — п. 9.10 несоблюдение безопасного бокового интервала, выезд на полосу встречного движения.

В результате ДТП подросток был госпитализирован.