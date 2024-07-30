Сергей Булычев: о подготовке теракта в Черняховске мы узнали две недели назад

Власти Черняховска узнали о подготовке теракта в администрации в середине июля. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Булычев.



«Мне об этом стало известно примерно две недели назад, — сообщил Булычев. — Безусловно, мы усилили охрану с помощью правоохранителей. По моей информации, он действовал один, но по наводке товарищей с Украины».

Напомним, что о задержании 36-летнего мужчины, который, по данным регионального УФСБ, готовил теракт в здании администрации Черняховска, стало известно 30 июля. В ведомстве уточнили, что подозреваемый действовал по заданию запрещенной в РФ организации «Русский добровольческий корпус»*. При задержании сотрудники органов безопасности изъяли у подозреваемого самодельное взрывное устройство, предположительно фугасного действия мощностью около 1,7 кг в тротиловом эквиваленте. По месту его проживания обнаружено и изъято 210 патронов калибра 7.62, а также различные емкости, содержащие компоненты, используемые для изготовления взрывчатых веществ.