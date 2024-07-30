В Зеленоградске в районе пляжа «Гнездо» утонул человек (дополнено)

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В западной части Зеленоградска в районе пляжа «Гнездо» во вторник, 30 июля, утонул человек. Как сообщает телеграм-канал МЧС, отдыхающие заходили в воду, несмотря на черные флаги, предупреждающие о запрете купания из-за сильного волнения.

«Днем от оператора „Системы-112“ поступило сообщение о том, в районе кафе „Гнездо“ в море уносит человека. На место были направлены спасатели МЧС России. Тело пострадавшего было обнаружено, эвакуировано на берег и передано медикам. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата», — сообщили в МЧС.

Дополнено: как сообщает телеграм-канал Зеленоградского округа, молодой человек 2000 года рождения утонул у кафе «Гнездо» при попытке оказать помощь другому утопающему, которого муниципальным спасателям удалось доставить на берег и передать медикам. В ходе второго ЧП на пляже «Нептун» отец попытался спасти начавшего тонуть ребенка, и не справился с волнами. В этом случае спасатели успели вовремя, обошлось без жертв.

«Во вторник до 15 часов зеленоградские спасатели достали из воды 22 утопающих. Отдыхающие входили в воду, несмотря на запрет, поднятые на спасательных вышках черные сигнальные флаги, аудиопредупреждения по громкой связи и требования спасателей выйти из воды. Результатом стали ЧП на всех пляжах на побережье округа», — сообщает телеграм-канал.

В администрации напомнили, что «при спасении утопающих в штормовом море спасатели очень рискуют своими жизнями и здоровьем ради отдыхающих которые пренебрегают всеми правилами безопасности на воде» и призвали отдыхающих на побережье внимательно следить за цветами сигнальных флагов на спасательных вышках. «Чёрный флаг — означает полный запрет на купание», — сообщил телеграм-канал.

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