По факту наезда самокатчика на девочку в Калининграде возбуждают уголовное дело

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда самокатчика на четырёхлетнюю девочку в Калининграде. Инцидент произошёл 26 июля в сквере у монумента «Мать-Россия». В результате наезда ребёнок получил ушиб ноги, остались ссадины. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.



Инцидент произошёл 26 июля в сквере у монумента «Мать-Россия». В результате наезда ребёнок получил ушиб ноги, остались ссадины. В СУ СК России по Калининградской области по данному факту организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального управления Дмитрию Бочарову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.