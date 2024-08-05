В Калининграде 13-летний мопедист попал в ДТП при проезде перекрёстка

В Калининграде 13-летний мопедист попал в ДТП при проезде перекрёстка
Фото: телеграм-канал ГИБДД 39
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На улице Денисова в Калининграде 13-летний мопедист попал в ДТП с автомобилем при проезде нерегулируемого перекрёстка. Авария случилась в пятницу, 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Отмечается, что инцидёнт произошёл вечером в 18:30. Виновником дорожно-транспортного происшествия является 39-летний водитель «Хонды». При подъезде к перекрёстку по второстепенной дороге мужчина не уступил дорогу мопеду под управлением подростка, который ехал по главной дороге. ГИБДД подчеркнула, что ДТП произошло из-за нарушения очерёдности проезда.

«В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен автомобилем скорой медицинской помощи в Детскую областную больницу. Несовершеннолетний от госпитализации отказался», — говорится в сообщении ведомства.

В конце июля стало известно о ДТП несовершеннолетнего водителя в Правдинске. 16-летний подросток сел на мотоцикл без прав и совершил наезд на припаркованный автомобиль.

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