Калининградку уличили в мошенничестве с путевками в детский санаторий на 2,5 млн

Калининграду подозревают в организации незаконной деятельности по изготовлению поддельных медицинских справок для получения путевок в детский санаторий. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемая изготавливала поддельные справки для получения путёвок в детском дерматологическом санатории в Краснодарском крае, при этом вносила в данные документы недостоверные сведения о наличии заболеваний. На основании этих справок была выдана 41 путёвка на сумму свыше 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.