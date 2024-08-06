В Гурьевском районе подросток упал с крыши строящейся школы

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В Гурьевском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) по факту травмирования подростка на строительном объекте. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, днем 5 августа 2024 года 14-летний подросток упал с крыши строящегося здания общеобразовательной школы в поселке Луговое через вентиляционную шахту на пол второго этажа. С множественными травмами юноша госпитализирован. Как установлено, он работал на стройке без официального оформления трудовых отношений.

По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

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