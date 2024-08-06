Жителю Гусева, вымогавшему деньги у воспитанника школы-интерната, грозит срок

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Ранее судимому за грабёж 19-летнему жителю Гусева, вымогавшему деньги у воспитанника местной школы-интерната, грозит до четырёх лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Злоумышленник под угрозой применения насилия забрал у 16-летнего юноши телефон. За возврат гаджета он изначально требовал 5000 рублей. Затем снизил сумму до 2500, но вдобавок хотел узнать, где живёт их общий знакомый. Ранее он арендовал квартиру вместе с подозреваемым и съехал, не заплатив за повреждённый подоконник.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» разыскали и задержали вымогателя и изъяли у него мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

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