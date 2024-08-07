В центре Калининграда 13-летнего ребёнка сбили на пешеходном переходе

В центре Калининграда на пешеходном переходе таксист сбил 13-летнего ребёнка. ДТП произошло 6 августа на проспекте Калинина. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД в своём телеграм-канале.

Отмечается, что в 14:50 29-летний водитель автомобиля «Renault» поворачивал на разрешающий сигнал светофора на проспект Калинина. В это время 13-летняя девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате мужчина на своём автомобиле наехал на неё.

«В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения. Нарушение, повлекшее возникновение ДТП — непредоставление преимущества в движении пешеходу», — уточнила пресс-служба.