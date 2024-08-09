СК проверяет информацию о противоправных действиях группы подростков в Светлогорске

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В Светлогорске организована доследственная проверка по сообщению СМИ о противоправных действиях подростков. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, содержащая сведения о том, что в городе Светлогорске группа подростков избивают более младших по возрасту, всячески унижают и снимают происходящее на видео, которое затем размещают в сети Интернет. Также сообщается о бездействии органов полиции», — уточнили в СК.

Организована доследственная проверка, проведение которой поручено следователям Светлогорского межрайонного следственного отдела.Выполняется полный комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц правоохранительных органов. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.


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