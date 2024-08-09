СК возбуждает уголовное дело по факту противоправных действий светлогорских подростков

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий подростков в Светлогорске. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Напомним, в настоящее время ведомством проводится проверка информации, опубликованной в СМИ. По предварительным данным, в Светлогорске группа подростков избивает младших по возрасту, унижает их и снимает происходящее на видео при полном бездействии органов полиции. По данному факту следственными органами СУ СК России по Калининградской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Кроме того, в рамках проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц правоохранительных органов. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, отметили в региональном СК.

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