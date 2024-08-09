С родителей 15-летнего жителя Светлогорска требуют компенсацию за избиение подростка

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Светлогорская межрайонная прокуратура в судебном порядке требует взыскать компенсацию морального вреда с родителей подростка, причинившего телесные повреждения несовершеннолетнему. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, сообщившей о причинении телесных повреждений ее 14-летнему сыну. Установлено, что 29 июня около дома по ул. Яблоневой в Светлогорске в ходе конфликта 15-летний подросток нанес сыну заявительницы удары руками и ногами. В результате этого ему были причинены телесные повреждения. Прокуратура обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетнего о взыскании компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей с родителей первого подростка. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Кроме того, по данному факту продолжается проведение проверки исполнения федерального законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним также, что региональный СК возбуждает уголовное дело по факту противоправных действий группы светлогорских подростков, которые, по предварительным данным, избивали и унижали младших по возрасту и снимали это на видео.

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