​​​​​​​Калининградские наркополицейские изъяли 2,5 кг «закладок» в Московском районе (видео)

В Калининграде проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Закладчик». При силовой поддержке бойцов Росгвардии наркополицейские проверили десятки маршрутов вероятного передвижения закладчиков и укромных мест для размещения наркотиков на территории Московского района Калининграда. По итогам оперативно-розыскных мероприятий возбужден ряд уголовных дел. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.



В ходе рейда стражи порядка изъяли более 2,5 кг синтетических и психотропных веществ. К административной ответственности привлечены 18 горожан в состоянии наркотического опьянения. У одного из задержанных был обнаружен травматический пистолет. Решается вопрос об аннулировании разрешения на хранение и ношение оружия. Кроме того, с поличным задержан 32-летний местный житель, размещавший на фасадах зданий наклейки с рекламой теневой онлайн-площадки по продаже наркотиков и вакансиями закладчиков.



Также в ходе рейда задержаны двое злоумышленников, длительное время скрывавшихся от правосудия за сбыт наркотиков в составе группы лиц по предварительному сговору. В настоящее время они помещены в СИЗО.