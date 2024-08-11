Жительница Гурьевска стала жертвой мошенников из-за старой сим-карты

38-летняя жительница Гурьевска стала жертвой неизвестных, которые оформили на ее имя кредит в размере около 300 тыс. рублей и похитили средства, воспользовавшись старой сим-картой потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.



«Полицейские выяснили, что злоумышленники использовали для оформления займа ранее зарегистрированный на потерпевшую номер мобильного телефона. Владелица не пользовалась сим-картой на протяжении длительного времени, однако не „отвязала“ номер в личном кабинете банка. Воспользовавшись доступом, похитители подали заявку на кредит, а затем обналичили средства», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Следователь ОМВД России по Московскому району Калининграда возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

В Калининградской области полицейские все чаще фиксируют хищения, связанные с тем, что потерпевшие «забывают» о неиспользуемой сим-карте. УМВД России по Калининградской области обращает внимание граждан на необходимость при смене сим-карты мобильного телефона откреплять номер от портала Госуслуг, онлайн-банка, других приложений и сервисов, содержащих персональные данные.

Злоумышленники приобретают сим-карты, поступающие в повторную продажу, и используют их для восстановления доступа к учетным записям бывших владельцев этих номеров на различных онлайн-платформах. Это может привести к утечке личной информации, паспортных данных, банковской тайны.Со счёта могут списать деньги либо оформить на имя владельца сим-карты кредит, получив доступ к личному кабинету в Госуслугах или мобильном приложении банка.

Сменить номер телефона на портале «Госуслуги» можно в разделе «Настройки и безопасность», в онлайн-банке — в настройках через личный кабинет или обратившись непосредственно в кредитно-финансовую организацию.