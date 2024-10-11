Сотрудницу банка в Светлом обвиняют в краже денег со счетов клиентов

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Прокурор Светлого утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего финансового консультанта отделения банка. Она обвиняется по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п.п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, обвиняемая с использованием специального программного обеспечения, предназначенного для работы со счетами клиентов, входила в их электронные карточки и формировала поддельные электронные распоряжения о переводе денежных средств со счетов потерпевших на свои. С июня по июль 2024 года обвиняемая таким способом похитила денежные средства пяти граждан на общую сумму свыше 470 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Светловский городской суд для рассмотрения по существу.

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