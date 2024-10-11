В Калининграде 7-летний мальчик получил многочисленные переломы на детской площадке

В Калининграде прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка, получившего травмы на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В августе на детской площадке во дворе жилого дома по ул. Согласия в Калининграде 7-летний мальчик сорвался с игрового комплекса и получил множественные переломы. Установлено, что конструкции детской площадки не соответствуют установленным требованиям и создают угрозу безопасности детей.

По результатам поверки прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 800 тыс. рублей, а также внес представление в адрес управляющей компании об устранении нарушений.