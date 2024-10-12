МЧС: с начала года из лесов региона не смогли самостоятельно выйти 106 человек

МЧС: с начала года из лесов региона не смогли самостоятельно выйти 106 человек
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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С начала 2024 года с прогулки в лесных массивах Калининградской области не смогли самостоятельно вернуться 106 человек. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления МЧС.

Сотрудники ведомства напомнили жителям региона, какие рекомендации следует соблюдать любителям «тихой охоты» и лесных прогулок:

  • перед походом необходимо сообщить близким о маршруте и времени возвращения,

  • зарядить телефон,

  • реально оценить своё состояние здоровья и не ходить в одиночку.

На единый номер экстренных служб 112 можно дозвониться даже при нулевом балансе, напомнили в МЧС.

В сентябре в лесных массивах Гвардейского, Правдинского, Полесского муниципальных округов и Гусевского городского округа появились указатели, которые обозначены на карте в системе 112. Каждый указатель представляет собой хорошо видимую стрелку с направлением выхода из леса и уникальным порядковым номером. Если человек потерялся в лесу, по номеру 112 ему требуется назвать только номер стрелки-указателя — и точные координаты сразу будут направлены в экстренные службы.

В 2023 году волонтёры установили в лесах Полесского и Гвардейского районов 112 стрелок-указателей и информационных табличек для заблудившихся грибников.

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