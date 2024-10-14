Жителя Калининградской области обвиняют в похищении человека и разбое

Советский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области обвиняет 32-летнего жителя Советска в похищении и разбое. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщила пресс-служба Следкома.



«По версии следствия, вечером 1 октября 2024 года обвиняемый, руководствуясь корыстными побуждениями, совместно с пока не установленными следствием лицами незаконно проник в квартиру своего знакомого по улице А. Толстого в городе Советске. Дождавшись возвращения мужчины домой, злоумышленники напали на него, угрожая оружием, связали и насильно поместили в автомобиль под управлением обвиняемого», — говорится в сообщении.

Далее фигурант вывез потерпевшего на территорию Неманского района, где, угрожая оружием, потребовал от мужчины передать ему право собственности на долю в квартире по улице Каштановой в Советске, а также завладел денежными средствами потерпевшего в сумме не менее 80 тыс. рублей. После получения денег от мужчины обвиняемый перевёз его на безлюдный участок автомобильной дороги в окрестностях посёлка Барсуковка Неманского района, где утром 2 октября 2024 года оставил в связанном состоянии. Мужчина смог освободиться и добраться до дома. В этот же день он обратился с заявлением к следователям Советского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР.

«11 октября 2024 года в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР и УУР УМВД России по Калининградской области обвиняемый, скрывавшийся все это время от правоохранительных органов, задержан в Советске», — добавили в пресс-службе.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение и по ходатайству следствия Советским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 декабря 2024 года. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых», — сообщил руководитель Советского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области Николай Дерябин.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «г», п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений) и ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище).