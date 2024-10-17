Пострадавшей от телефонных мошенников пенсионерке вернули деньги

Суд вернул 78-летней пенсионерке из Балтийска деньги, которые она перевела телефонным мошенникам в марте 2023 года под предлогом «переактивации банковского счёта». Об этом сообщает прокуратура.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен один из счетов, на который был осуществлен перевод денежных средств в размере 695 тыс. рублей, а также установлено, что он принадлежит жительнице Республики Татарстан», — добавили в прокуратуре. Прокурор Балтийска обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с владельца банковского счёта. Исковые требования были удовлетворены судом в полном объёме.

В ведомстве напомнили, что с начала года от действий телефонных мошенников пострадали более 2,5 тыс. жителей региона. Общий ущерб от действия мошенников составил более 900 млн рублей.