Самолёт Калининград — Пермь совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге

Самолёт, следовавший по маршруту Калининград — Пермь, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге. Причиной стало ухудшение состояния одного из пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании Пулково «Воздушные ворота северной столицы».

«Самолёт, направлявшийся по маршруту Калининград — Пермь, проследовал в аэропорт Пулково на запасной аэродром по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров», — сообщили в пресс-службе.

В аэропорту пассажиру была оказана первая медицинская помощь, после чего он был направлен в одну из больниц города для госпитализации.