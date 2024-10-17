В Калининграде произошло возгорание в 57-й школе

В Калининграде произошло возгорание в 57-й школе
Фото пресс-службы регионального управления МЧС
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В Калининграде в четверг, 17 октября, произошло возгорание в школе № 57. Об этом сообщили в горадминистрации и в пресс-службе регионального управления МЧС. 

Как уточнили горвласти, в 15.41 в школе сработала пожарная сигнализация. Незамедлительно было вызвано подразделение МЧС. Из здания оперативно эвакуировали обучающихся и персонал, в общей сложности 1500 человек. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 16.21. В результате возгорания обгорел кабель в вентиляционном канале на площади 1 кв. м. Имущество школы не пострадало, но в подвале здания частично отсутствует электроснабжение. В настоящее время образовательный процесс восстановлен. Причины возгорания выясняются. 

В свою очередь, в региональном МЧС сообщили, что к месту происшествия были экстренно направлены 37 человек личного состава и 9 единиц техники. В ходе разведки в подвальном помещении пожарные выяснили, что там загорелся электрощит, но к моменту прибытия экстренных служб уже потух. Сотрудникам МЧС осталось лишь провести дымоудаление.

 

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