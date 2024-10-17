Студентка из Калининграда лишилась более 700 тыс. руб. на «криптоинвестициях»

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Студентка из Калининграда лишилась более 700 тыс. руб. на «криптоинвестициях»

Калининградская студентка лишилась более 700 тыс. рублей, поверив предложению заработать на инвестициях в криптовалюту от незнакомца. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

20-летняя девушка начала общаться с мужчиной «в популярном мессенджере». Он представился ей экспертом в области инвестиций в криптовалюту. Собеседник заинтересовал студентку возможностью быстрого дохода от торговли на бирже, показывая свои успехи в этом виде заработка. От девушки требовалось лишь перевести деньги «опытному трейдеру», который должен был купить на эти средства криптовалюту и вывести их на торги.

«Всего студентка перевела неустановленному лицу 712 тыс. рублей, из которых 480 тыс. рублей были кредитными средствами, а остальная часть — личными накоплениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“», — отметили в УМВД.

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