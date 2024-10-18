Бухгалтера компании из Гвардейска обвинили в хищении более 10 млн рублей

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Главного бухгалтера частного дорожно-эксплуатационного предприятия из Гвардейска обвинили в хищении более 10 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в своем телеграм-канале. 

По версии следствия, в период с февраля 2019-го по январь 2022 года сотрудница путём обмана совершила ряд бухгалтерских и банковских операций. Она перевела со счетов фирмы на свой счёт и счёт своих родственников денежные средства, которые оформлялись в качестве беспроцентных займов, оплаты услуг и товаров. Сумма ущерба составила 9,7 млн рублей.

Помимо этого, согласно материалам дела, женщина похитила более 950 тыс. рублей, принадлежащих компании. Для этого в личных целях она использовала топливные карты, а расходование денег за приобретённое топливо не отражалось в отчётных документах. 

«Действия главного бухгалтера следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере, и по ч. 3 ст. 159 УК РФ — в крупном размере. Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 28 октября 2024 года», — говорится в сообщении суда.

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