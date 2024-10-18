В Черняховске загорелся ангар строящегося завода по производству картофеля фри (фото)

В пятницу, 18 октября, произошел пожар на территории строящегося завода по производству картофеля фри в Черняховском районе. Об этом сообщили пресс-службы регионального УМВД, МЧС и прокуратуры.

Как уточнили в полиции, сообщение о возгорании на строящемся объекте вблизи пос. Загородное, где возводят ангары для хранения картофеля, поступило сегодня около 17:00. На место незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, территория оцеплена, наряды полиции выставлены на охрану общественного порядка до полной ликвидации пожара. Устанавливаются причины возгорания.

В свою очередь, в региональном управлении МЧС уточили, что площадь пожара составляет 2000 кв. м. На месте работают 44 огнеборца и 15 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

В прокуратуре добавили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Причины возгорания будут определены по результатам пожарно-технической экспертизы.



