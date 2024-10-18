МЧС: площадь пожара на территории завода под Черняховском составила 5 тыс. кв метров (видео)

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Огнеборцам удалось локализовать крупный пожар на территории строящегося завода по производству картофеля фри в Черняховском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Пожар в Калининградской области локализован на 5 000 квадратах. Повреждены 9 ангаров. Пострадавших нет. Пожарные МЧС России проливают горящие очаги внутренней обшивки на 1 500 квадратах», — сообщили в ведомстве.

Напомним, сообщение о пожаре на строящемся объекте вблизи пос. Загородное, где возводят ангары для хранения картофеля, поступило в пятницу в районе 17 часов. Изначально охваченная огнем площадь составляла 2 000 кв. метров.  Причины возгорания выясняются.

Видео пресс-службы регионального управления МЧС

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