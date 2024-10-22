УМВД: советчанин нанёс травмы своей 88-летней бабушке аккумулятором от шуруповёрта

В Советске сотрудники полиции задержали ранее судимого 40-летнего мужчину, в ходе ссоры бросившего аккумулятор от шуруповёрта в лицо своей 88-летней бабушки. Женщина получила телесные повреждения, сообщает МВД Калининградской области.
С сообщением об инциденте в полицию обратились соседи пенсионерки, информация об этом также поступила из медицинского учреждения. Сама потерпевшая в правоохранительные органы с заявлением обращаться не стала.Как сообщает прокуратура, по результатам процессуальной проверки прокуратуры Советска было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокурором города это решение было отменено. «По требованию надзорного ведомства по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», — добавили в прокуратуре. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.