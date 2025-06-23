Советчанин, нанесший травмы бабушке аккумулятором от шуруповерта, получил срок

В Советске вынесен приговор 41-летнему местному жителю, обвиняемому в избиении своей бабушки. Он признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 2 октября 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своей бабушкой бросил в нее аккумулятор от электрического шуруповерта. В результате этого 88-летней женщине причинены телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью. Мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.