Из-за прорыва трубы на Галицкого без тепла остались 122 здания на шести улицах

Из-за прорыва трубы на Галицкого без тепла остались 122 здания на шести улицах
Фото из ТГ-канала Елены Дятловой
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На шести улицах Калининграда отсутствует отопление и горячая вода из-за коммунальной аварии на Галицкого. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.

По ее данным, в зону отключения попали 122 объекта на Барнаульской, Буткова, Вагнера, Галицкого, Космической, Соммера. В этом списке многоквартирные дома, социальные и прочие учреждения.

Устранением аварии занимаются три бригады «Калининградтеплосети». Они проводят работы по демонтажу тротуарного покрытия, обустройству траншеи, после чего можно будет заменить поврежденный участок сети.

«Поставила задачу коллегам до конца дня завершить работы и восстановить теплоснабжение», — отметила Елена Дятлова, уточнив, что подтопление на Московском проспекте, куда стекала вода с Галицкого, уже устранено, движение восстановлено по всем трём полосам.

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