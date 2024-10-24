В Калининграде в ДТП пострадал 13-летний мотоциклист без прав (видео)

В среду, 23 октября, в Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал 13-летний ребенок. В момент аварии он находился за рулем мотоцикла. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

ДТП случилось в 16:50 на улице Герцена. 59-летний водитель «Баика» при совершении поворота налево не убедился в безопасности и допустил столкновение с мотоциклом «Хонда», который выполнял маневр обгон. За рулем двухколесного транспорта находился 13 школьник без водительских прав. В результате ДТП он получил телесные повреждения.

Видео со страницы «ВКонтакте» областной ГИБДД