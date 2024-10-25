Полиция возбудила дело в отношении студента, ударившего сокурсника молотком

Органы дознания ОМВД России по Центральному району Калининграда возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в пятницу, 25 октября.



Конфликт между молодыми людьми, которые учатся в одном из местных колледжей, произошел 12 октября. Как выяснили инспекторы по делам несовершеннолетних, после конфликта с сокурсником подозреваемый принёс в учебное учреждение молоток, которым ударил сверстника по голове. В больнице у потерпевшего зафиксировали ушибленную рану затылка.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельство совершенного преступления.