В Немане осудили бухгалтера, которая похитила свыше 5 млн из бюджета области

Неманский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера учреждения социального обслуживания Немана. Её признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорили к 4 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.



Преступление выявили по результатам оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Калининградской области. Суд установил, что в 2019-2022 гг. подсудимая, незаконно используя электронную подпись руководителя учреждения, направляла в региональное управление Федерального казначейства заявки на перечисление бюджетных денежных средств на свой банковский счёт. При этом в назначении платежа главный бухгалтер указывала ложные сведения о выплатах, которые в действительности ей не полагались. В результате подсудимая похитила средства областного бюджета, выделенные на обеспечение деятельности социального учреждения, в общей сумме свыше 5 млн рублей.

С учётом позиции государственного обвинителя Неманской городской прокуратуры суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С подсудимой взыскан причинённый ущерб.