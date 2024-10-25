В Калининграде водитель сбил 18-летнего электросамокатчика, выехавшего на красный (видео)

В Калининграде в ДТП на перекрестке улиц Невского и Артиллерийской пострадал 18-летний водитель электросамоката, выехавший на красный свет. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, обстоятельства ДТП помогли установить видеозаписи с камер «Безопасного города».

Авария произошла в 6.30 в пятницу вблизи дома № 59 по ул. Невского. 65-летний водитель «Киа» на регулируемом перекрестке допустил столкновение с электросамокатом под управлением 18-летнего водителя. Молодой человек двигался по проезжей части дороги на красный сигнал светофора.

Как сообщает Госавтоинспекция, в результате ДТП водитель электросамоката получил телесные повреждения.

Видео: телеграм-канал Госавтоинспекции Калининградской области