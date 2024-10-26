СК: пьяный водитель из Славского района пытался дать взятку инспектору ГИБДД

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В отношении 48-летнего жителя поселка Охотное Славского района возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ). Преступление выявлено и задокументировано отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Советский». Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 7 октября водитель, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП на улице Краснознаменной в Советске. Надеясь избежать привлечения к административной ответственности за нетрезвое вождение, мужчина передал одному из прибывших на место сотрудников ГИБДД взятку в размере 46 тыс. рублей. Инспектор от денег отказался и сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть.

По уголовному делу выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы.

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