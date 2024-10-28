Калининградские таможенники нашли в прибывшем из Польши авто 16,5 кг наркотиков (фото)

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Сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили 16,5 кг наркотиков в автомобиле «Volkswagen», прибывшем из Польши. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Машину с водителем и двумя пассажирами таможенники остановили в пункте пропуска Мамоново-2. При досмотре авто в багажнике нашли четыре картонные упаковки с моющим средством, внутри которых были плотно уложены полимерные пакеты с белым и коричневым веществами. На коробки отреагировала и служебная овчарка, обученная на поиск наркотиков.

Находку отправили на экспертизу. Специалисты определили, что в пакетах находится 5,5 кг гашиша и 11 кг синтетических наркотиков катинонов. Стоимость партии на черном рынке оценивается в 24 млн рублей.

По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 229.1 УК РФ.  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Калининградской области.

Фото пресс-службы Калининградской областной таможни

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